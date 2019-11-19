НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов. Она позволила россиянину выйти на третье место в гонке снайперов текущего сезона.

Теперь на счету Овечкина 15 голов в регулярном чемпионате-2019/20. Он обошел в списке снайперов Коннора Макдэвида из "Эдмонтон Ойлерз" и Остана Мэттьюса из "Торонто Мэйпл Лифс". У обоих в активе по 14 шайб.

Впереди капитана "Вашингтона" только форвард "Бостон Брюинз" Давид Пастерняк (17 голов) и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Дразайтль (16).