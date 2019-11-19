Территория общего пользования: "скандальный" сквер в Екатеринбурге вернули горожанам

Сквер на Октябрьской площади Екатеринбурга, где планировалось строить храм Святой Екатерины, снова обрел статус "территория общего пользования". Такое решение принято депутатами екатеринбургской городской думы, передает ТАСС.

Статус данного земельного участка был изменен в феврале с "территории общего пользования" на "зону объектов религиозного назначения".

Как сообщалось, в июне Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства собора святой Екатерины в сквере из-за протеста горожан.

В 1930 году этот собор был разрушен. Исторически он располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. В ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Однако начало строительства вызвало недовольство горожан — 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

16 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос местных жителей, чтобы определиться с местом возможного строительства храма.

По результатам опроса, который проводился 13 октября, был выбран участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре рядом с резиденцией губернатора.