Тема:

Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге 39 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 ноября 201909:36

Территория общего пользования: "скандальный" сквер в Екатеринбурге вернули горожанам

Марина Молдавская/ТАСС

Сквер на Октябрьской площади Екатеринбурга, где планировалось строить храм Святой Екатерины, снова обрел статус "территория общего пользования". Такое решение принято депутатами екатеринбургской городской думы, передает ТАСС.

Статус данного земельного участка был изменен в феврале с "территории общего пользования" на "зону объектов религиозного назначения".

Как сообщалось, в июне Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства собора святой Екатерины в сквере из-за протеста горожан.

В 1930 году этот собор был разрушен. Исторически он располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. В ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Однако начало строительства вызвало недовольство горожан — 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

16 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос местных жителей, чтобы определиться с местом возможного строительства храма.

По результатам опроса, который проводился 13 октября, был выбран участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре рядом с резиденцией губернатора.

Ранее по теме

Сейчас

07:26

Военные Израиля перехватили 4 снаряда над Голанскими высотами

07:02

У международного аэропорта Дамаска прогремели взрывы

04:02

Самолет не смог сесть в Николаевске-на-Амуре из-за собаки на ВПП

02:49

Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

02:12

В Волгограде саперы уничтожили 150-килограммовый снаряд

02:08

Сборная России сыграет с датчанами на чемпионате Европы по футболу

01:01

Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Министр обороны Украины: возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли

Министр обороны Украины: возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли

3 часа назад
Актер и режиссер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Актер и режиссер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

7 часов назад
Территория общего пользования: "скандальный" сквер в Екатеринбурге вернули горожанам

Территория общего пользования: "скандальный" сквер в Екатеринбурге вернули горожанам

35 минут назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:20

Заявление для прессы Дмитрия Медведева и Сергея Румаса
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

57 минут назад
Под Серпуховом ликвидирована крупнейшая в России нарколаборатория

Под Серпуховом ликвидирована крупнейшая в России нарколаборатория

2 часа назад
Военные Израиля перехватили четыре снаряда над Голанскими высотами

Военные Израиля перехватили четыре снаряда над Голанскими высотами

2 часа назад
Президенту представят предложения по проекту моста через реку Лену

Президенту представят предложения по проекту моста через реку Лену

7 часов назад
Крупнейший кредитор США продал рекордный объем облигаций

Крупнейший кредитор США продал рекордный объем облигаций

4 часа назад
Американский приятель Бутиной признался в махинациях

Американский приятель Бутиной признался в махинациях

4 часа назад
Охранник колледжа в Благовещенске арестован на два месяца

Охранник колледжа в Благовещенске арестован на два месяца

5 часов назад
Кино, голуби и "итальянские разводы" Владимира Симонова

Кино, голуби и "итальянские разводы" Владимира Симонова

19 часов назад
Трамп дал Huawei новую отсрочку

Трамп дал Huawei новую отсрочку

5 часов назад
"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

1 час назад
"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

14 часов назад
Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

18.11.2019 09:00
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Суперкомпьютер "Сбербанка" вошёл в первую тридцатку мирового рейтинга

Суперкомпьютер "Сбербанка" вошёл в первую тридцатку мирового рейтинга

1 час назад
Золото, олово и моллюски: археологи нашли на Крите минойскую пурпурную ферму

Золото, олово и моллюски: археологи нашли на Крите минойскую пурпурную ферму

1 час назад
Apple пригласила прессу на презентацию 2 декабря

Apple пригласила прессу на презентацию 2 декабря

1 час назад
КНДР: переговоры с США в условиях нынешней враждебности невозможны

КНДР: переговоры с США в условиях нынешней враждебности невозможны

3 часа назад
У международного аэропорта Дамаска прогремели взрывы

У международного аэропорта Дамаска прогремели взрывы

3 часа назад
Оскандалившегося Полански могут исключить из гильдии режиссеров Франции

Оскандалившегося Полански могут исключить из гильдии режиссеров Франции

3 часа назад
Что Трамп и Пауэлл обсуждали в Белом доме?

Что Трамп и Пауэлл обсуждали в Белом доме?

3 часа назад
Топ-7 популярных направлений для новогодних путешествий с детьми

Топ-7 популярных направлений для новогодних путешествий с детьми

3 часа назад
Авиаудар по кондитерской фабрике в Триполи: 10 человек погибли, 35 получили ранения

Авиаудар по кондитерской фабрике в Триполи: 10 человек погибли, 35 получили ранения

3 часа назад
В Аргентине прошли акции в поддержку бывшего президента Боливии

В Аргентине прошли акции в поддержку бывшего президента Боливии

4 часа назад
Депутат Рады рассказал, что нужно для окончания войны на Украине

Депутат Рады рассказал, что нужно для окончания войны на Украине

5 часов назад
Самолет не смог сесть в Николаевске-на-Амуре из-за собаки на ВПП

Самолет не смог сесть в Николаевске-на-Амуре из-за собаки на ВПП

6 часов назад
Fox News: причиной стрельбы в Оклахоме стала ссора между супругами

Fox News: причиной стрельбы в Оклахоме стала ссора между супругами

6 часов назад
140 км в час и ребенок за рулем: безответственная мать погналась за хайпом

140 км в час и ребенок за рулем: безответственная мать погналась за хайпом

6 часов назад
США предупредили граждан об опасности после заявления о признании израильских поселений

США предупредили граждан об опасности после заявления о признании израильских поселений

7 часов назад
В Волгограде саперы уничтожили 150-килограммовый снаряд времен войны

В Волгограде саперы уничтожили 150-килограммовый снаряд времен войны

7 часов назад
Сборная России сыграет с датчанами на чемпионате Европы по футболу

Сборная России сыграет с датчанами на чемпионате Европы по футболу

8 часов назад
Леса в огне, вомбаты в снегу: Австралия во власти аномалий

Леса в огне, вомбаты в снегу: Австралия во власти аномалий

8 часов назад
Киев отверг новые предложения "Газпрома"

Киев отверг новые предложения "Газпрома"

9 часов назад
Помпео: США восстановят санкции в отношении иранского завода по обогащению урана

Помпео: США восстановят санкции в отношении иранского завода по обогащению урана

9 часов назад
Чавушоглу: Анкара может возобновить операцию в Сирии

Чавушоглу: Анкара может возобновить операцию в Сирии

10 часов назад
Дети могут остаться без помощи: россияне заступаются за уникального хирурга

Дети могут остаться без помощи: россияне заступаются за уникального хирурга

11 часов назад
В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

В Москву из Багдада доставлены самолетом 32 российских ребенка

12 часов назад
У "флагмана будущего" Samsung экраном обернуты все четыре стороны

У "флагмана будущего" Samsung экраном обернуты все четыре стороны

14 часов назад
Биохимики обратили вспять признаки умственной отсталости при синдроме Дауна

Биохимики обратили вспять признаки умственной отсталости при синдроме Дауна

17 часов назад
Пошла в церковь и исчезла: в Москве вторые сутки ищут пропавшую журналистку

Пошла в церковь и исчезла: в Москве вторые сутки ищут пропавшую журналистку

17 часов назад
Откуда столько птиц? Древние египтяне мумифицировали миллионы ибисов

Откуда столько птиц? Древние египтяне мумифицировали миллионы ибисов

17 часов назад
Сбежавшая невеста: Полина Глен бросила Джони Деппа и вернулась в Петербург

Сбежавшая невеста: Полина Глен бросила Джони Деппа и вернулась в Петербург

18 часов назад
Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать

Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать

20 часов назад
7 самых старых монет, сохранившихся до наших дней

7 самых старых монет, сохранившихся до наших дней

21 час назад
Выпуск обновленной "старой Нивы" начался, продажи - уже скоро

Выпуск обновленной "старой Нивы" начался, продажи - уже скоро

21 час назад
В России назвали самые доступные и самые дорогие пикапы

В России назвали самые доступные и самые дорогие пикапы

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку