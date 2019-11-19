Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes составил рейтинг 50 лучших компаний-работодателей.

В основу исследования были положены представления россиян об идеальном работодателе (в первую очередь это уровень заработной платы, расширенный социальный пакет, комфортные условия труда, возможности для обучения и переобучения), также оценивался уровень социальной ответственности компаний (например, инвестиции в экологию или взносы в благотворительные фонды).

В итоге первое место в рейтинге заняла горно-металлургическая компания "Норильский никель". В лидеры ее вывели высокие средние зарплаты, широкий социальный пакет, а также активное участие в охране окружающей среды.

На второй позиции оказалась золотодобывающая компания "Полюс" (благодаря сочетанию высоких зарплат с одним из самых полных социальных пакетов), третья строчка у "Газпромбанка" (лидер по размеру средней заработной платы), четвертая — у IT-корпорации "Яндекс" (лидер по критерию "Условия труда"), замыкает первую пятерку компания Polymetal International, в которой одни из самых высоких зарплат в отрасли, а уровень травматизма один из самых низких.

Шестое место рейтинга занял банк ВТБ (сочетание высоких средних зарплат и хороших условий труда), седьмая строчка у алмазодобывающей компании "Алроса" (сочетание внушительного соцпакета, высокой средней зарплатой и больших расходов на благотворительность), на восьмой позиции — Сбербанк (он стал одним из самых востребованных работодателей, а также получил высокий балл за обучение).

Замыкают первую десятку рейтинга группа "Газпром" (один из самых востребованных работодателей РФ с хорошим соцпакетом) и компания "Новатэк" (высокая средняя заработная плата в сочетании с хорошим соцпакетом и низким травматизмом).

Ранее Forbes публиковал совместный с компанией Statista рейтинг лучший работодателей мира Global 2000: The World's Best Employers. В котором "Норникель" оказался единственной российской компанией в первой сотне, заняв 36-е место.