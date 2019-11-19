Теннисист Хачанов: было важно хорошо стартовать в Кубке Дэвиса

Карен Хачанов прокомментировал победу российских теннисистов над сборной Хорватии в стартовом матче финальной части Кубка Дэвиса. По мнению россиянина, в играх за национальную команду необходимо отдавать больше сил, чем в одиночных турнирах.

"Это был тяжелый матч. Чувствовали дополнительное давление. Понимали, что важно было начать хорошо. Очень рад нашей победе. Когда ты играешь не только за себя, но и за страну, необходимо быть более выносливым и сражаться упорнее", – цитирует Хачанова официальный сайт турнира.

Напомним, что сборная России оказалась сильнее команды Хорватии со счетом 3:0 в первом матче финальной части Кубка Дэвиса. 19 ноября российским теннисистам предстоит сыграть с испанцами.