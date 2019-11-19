Радостная новость для театралов. Сергей Афанасьев продолжит руководство Новосибирским городским театром. Об этом со ссылкой на представителей мэрии сообщает ГТРК "Новосибирск".

Информацию подтвердила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр Анна Терешкова. Она поздравила всех заинтересованных судьбой театра людей и рассказала, что уже существует проект нового помещения, здание найдено и в следующем году начнется его реконструкция.

Как известно, помочь городскому театру в решении имущественных проблем ранее распорядился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он обратился с просьбой поддержать учреждение культуры к региональному Министерству культуры и мэру. После встречи с губернатором худрук согласился не покидать свой пост.

Напоминаем, сложная ситуация сложилась в связи с тем, что владелец помещения, где располагается театр, объявил о желании забрать часть площади. 8 ноября Сергей Афанасьев сообщил о том, что отказывается от должности руководителя Новосибирского городского драматического театра. Театральная общественность обратилась к властям города с призывом спасти театр.

Конференция Сергея Афанасьева запланирована на сегодня, 19 ноября.