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19 ноября 201910:40

Сергей Афанасьев продолжит руководство Новосибирским городским театром

ГТРК "Новосибирск"

Радостная новость для театралов. Сергей Афанасьев продолжит руководство Новосибирским городским театром. Об этом со ссылкой на представителей мэрии сообщает ГТРК "Новосибирск".

Информацию подтвердила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр Анна Терешкова. Она поздравила всех заинтересованных судьбой театра людей и рассказала, что уже существует проект нового помещения, здание найдено и в следующем году начнется его реконструкция.

Как известно, помочь городскому театру в решении имущественных проблем ранее распорядился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он обратился с просьбой поддержать учреждение культуры к региональному Министерству культуры и мэру. После встречи с губернатором худрук согласился не покидать свой пост.

Напоминаем, сложная ситуация сложилась в связи с тем, что владелец помещения, где располагается театр, объявил о желании забрать часть площади. 8 ноября Сергей Афанасьев сообщил о том, что отказывается от должности руководителя Новосибирского городского драматического театра. Театральная общественность обратилась к властям города с призывом спасти театр.

Конференция Сергея Афанасьева запланирована на сегодня, 19 ноября.

Текст: ГТРК "Новосибирск"

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