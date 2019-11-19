Транспорт и еда: Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие

Mail.ru Group и Сбербанк подписали обязывающие документы по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Как отметил генеральный директор российского IT-гиганта Борис Добродеев, это уникальное предприятие. Во-первых, силы в этой индустрии объединяют ведущие коммуникационные сервисы и ведущий банк страны. Такого раньше не было. Во-вторых, это уникальная сделка по объему привлеченного капитала в отрасль. СП при достижении целевых показателей будет оцениваться выше 100 миллиардов рублей. При этом сделка, как подчеркнул Борис Добродеев, позитивна не только для самих партнеров. Она может сыграть важную роль в развитии среднего и малого бизнеса в России, отмечает телеканал "Россия 24".

"Очевидно, будет за счет инвестиций очень сильно расти сам рынок, выиграют и бизнес, и прежде всего, рестораны, которые будут получать новые заказы из онлайн среды. А также они будут получать совершенно другое качество сервиса. По сути, им самим не надо будет заниматься оцифровкой этого бизнеса – мы будем сами помогать им оцифровывать бизнес, предоставляя удобное программное обеспечение от компании R-keeper. Во-вторых, им не надо будет думать самим о доставке своей еды – мы сами будем помогать доставлять их еду с помощью курьеров. В-третьих, им не надо будет думать о маркетинге – мы сами будем предоставлять им клиентов", — подчеркнул преимущества сервиса Борис Добродеев.

В совместное предприятие стороны внесут доли в уже действующих профильных проектах. При этом они уже оценивают дальнейшие перспективы, отмечая высокий потенциал возможного сотрудничества.

"Второй важный шаг, который мы делаем, мы приобрели 36% компании МФТ — компании, которая является компанией, контролирующей Mail.ru Group. Мы стали полноправным партнером компании, с такими же корпоративными правами, как и Мегафон. Поэтому это позволит нам еще более тесно взаимодействовать с компанией Mail.ru Group, о чем говорит еще одно подписанное соглашение — соглашение о стратегическом партнерстве", — добавил Лев Хасис.

Компании надеются, получив одобрение Федеральной антимонопольной службы, закрыть сделку о создании совместного предприятия до конца 2019 года. Это подразумевает создание O2O-платформы (online-to-offline) на базе сервиса по доставке еды Delivery Club и агрегатора такси "Ситимобил".

Два партнера участвуют в новом предприятии в равных долях. Совокупные инвестиции составят 64,6 миллиарда рублей. Стоимость платформы в перспективе превысит 100 миллиардов.

Mail.ru Group вносит в совместное предприятие 100% доли в Delivery Club и 29,67% в "Ситимобил", а также связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта, включая YouDrive, DC Daily, Performance Group. До закрытия сделки Mail.ru Group также обеспечит консолидацию в совместном предприятии доли в 78,82% в "Ситимобил". А также инвестирует 8,5 миллиарда рублей в бизнес.

Сбербанк внесет в общий бизнес свою 35% долю в компании FoodPlex и около 38,5 миллиарда рублей. СП получит около 47 миллиардов рублей капитальных инвестиций.