Ликвидированная в Подмосковье нарколаборатория снабжала "синтетикой" всю Россию

Крупнейшую за последние годы нарколабораторию ликвидировали в России. Криминальный бизнес организовали в Подмосковье. Каждый месяц преступники выпускали около 1,5 тонн синтетических наркотиков, а сбывали их через нелегальный интернет-магазин.

На этой подмосковной ферме пахло далеко не сельским хозяйством. Специфический запах химических реагентов и дорогостоящее оборудование — так выглядит крупнейшая в России наркотическая лаборатория.

- По какому поводу вас задержали?

- Не знаю, мы тут кушать готовили.

Территория в четыре гектара, тоны реагентов и несколько человек. Во все тяжкие пустились гости из Украины. Работали с размахом. Полицейские обнаружили больше 100 килограммов уже готовых синтетических наркотиков.

- Национальность?

- Украинец.

- Как долго на территории РФ?

- Две недели.

- Что здесь делаете?

- На хозяйстве, кушать готовил.

- А запах не смущает?

- Мне сказали, что волноваться не надо.

"Синтетику" здесь готовили в промышленных масштабах. По приблизительным оценкам в месяц эта наркотическая ферма выпускала 1,5 тонны наркотических веществ. Стоимость одного химического реактора — полмиллиона рублей.

"В общей сложности из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, 4 тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, 7 химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Производство было поставлено на поток. Химики-технологи работали на месте, закладчики и курьеры развозили товар по регионам. Полицейские предотвратили поставки в 18 областей России от Архангельская до Владивостока.

"Данная группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте Интернета. Участники данной группы также предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Все задержанные сейчас находятся под арестом. По данным МВД, задержан и предполагаемый организатор нехорошей фермы.