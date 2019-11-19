Выступавшая в хиджабе британка погибла на турнире ММА в Саутгемптоне

На любительском турнире ММА, который состоялся в Саутгемптоне в минувшие выходные, произошла трагедия. 26-летняя британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха на соревнованиях Fast and Furious Fight получила серьезные повреждения и позже скончалась в местной больнице.

О смерти спортсменки сообщил MMAJunkie. Бой Алетахи состоялся 16 ноября. После поединка она была госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Врачи не смогли ее спасти.

Уже известно, что полиция проводит расследования обстоятельств смерти спортсменки. Саида, родившаяся в Иране, жила в Англии, где занималась боевыми искусствами. Отметим, что на все свои бои она выходила в хиджабе.