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19 ноября 201910:49

Россиянин Каменский взял бронзу в финале Кубка мира по пулевой стрельбе

mybiysk.ru

Россиянин Сергей Каменский стал третьим в финале Кубка мира по пулевой стрельбе, который в эти дни проходит в Китае. Российский спортсмен в стрельбе из винтовки с 50 метров показал третий результат, набрав 449,8 очка.

Победу в соревнованиях лучших стрелков мира одержал представитель Чехии Филип Непейхал (462,9 балла). Второе место досталось сербу Миленко Себичу (461,5).

Финал Кубка мира по пулевой стрельбе в Путяне завершится 22 ноября.

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