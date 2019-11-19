Россиянин Каменский взял бронзу в финале Кубка мира по пулевой стрельбе

Россиянин Сергей Каменский стал третьим в финале Кубка мира по пулевой стрельбе, который в эти дни проходит в Китае. Российский спортсмен в стрельбе из винтовки с 50 метров показал третий результат, набрав 449,8 очка.

Победу в соревнованиях лучших стрелков мира одержал представитель Чехии Филип Непейхал (462,9 балла). Второе место досталось сербу Миленко Себичу (461,5).

Финал Кубка мира по пулевой стрельбе в Путяне завершится 22 ноября.