Офицер ФСИН забил арматурой приехавшую к нему возлюбленную

В Красноярском крае по подозрению в убийстве возлюбленной задержали 31-летнего сотрудника регионального управления ФСИН. Мужчина, по некоторым данным, уже сознался в содеянном.

Галина Миненко пропала вечером 15 ноября, когда отправилась в село Арейское на встречу с Никитой Журавлевым. По данным "КП", она давно была влюблена в начальника кинологического отделения колонии №7 и какое-то время встречалась с ним, но после произошла размолвка, за время которой офицер успел жениться. Позже отношения возобновились, но теперь им мешал брак.

Из-за чего в тот вечер повздорили любовники, остается неизвестным. По данным следователей, они вместе поехали в Красноярск, но по пути разговор скатился до личных оскорблений. "В районе одной из заброшенных воинских частей мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором", — говорится в релизе СКР.

На машине возлюбленной Никита доехал до краевой столицы и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе, а сам отправился домой.

Несколько дней Галину искали волонтеры, пока следователи не нагрянули к подозреваемому. Первоначально он отпирался, но в итоге написал явку с повинной — признал свою вину и показал, где бросил тело возлюбленной. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.