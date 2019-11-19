Число отравившихся в кафе Перми выросло до 29 человек

Число отравившихся в Перми выросло до 29 человек. Известно, что трое пострадавших от госпитализации отказались. Министерство здравоохранения региона и Роспотребнадзор начали совместное расследование ЧП, передает ГТРК "Пермь".

В реанимации остается одиннадцатилетний мальчик. В отделение он был доставлен в тяжелом состоянии после ужина в кафе, расположенном в спорткомплексе "Олимпия". Пока медики не дают никаких прогнозов. Точный диагноз еще предстоит установить. По предварительным данным, ребенок заразился острой кишечной инфекцией. Однако точная причина будет известна по итогам обследования.

"Состояние мальчика оценивается как очень тяжелое. Это обусловлено его исходным состоянием и нарушением дыхательной функции. Врачи делают все возможное. Ребенок получает лечение согласно протоколов", - рассказал завотделением реанимации №2 Краевой детской клинической больницы Владимир Бахматов

Напомним, по предварительной информацией причиной массового отравления стал сальмонеллез. Все пострадавшие употребляли готовые блюда кафе "Овсянка" и "О-fit". В настоящий момент по факту инцидента возбуждили уголовное дело. Деятельность заведений общепита временно приостановлена.