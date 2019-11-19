Скандальное увольнение: сотрудница Госдепа подделала резюме и обложку журнала Time

В США пользователи соцсетей обсуждают скандал вокруг Мины Чанг. Девушка, занимавшая должность заместителя помощника госсекретаря, со скандалом уволилась с работы. Подовом послужили сообщения в СМИ о том, что сотрудница подделала свое резюме.

В нем она значилась как выпускница бизнес-школы Гарварда, руководитель крупной некоммерческой организации, а также член комиссии ООН по вопросам беспилотников.

Для того, чтобы подчеркнуть свой статус, Чанг даже подделала обложку журнала Time, однако репортеры выяснили, что свои достижения девушка, мягко говоря, преувеличила.

В итоге Чанг была вынуждена покинуть свой пост. В прошении об отставке она отметила, что оскорблена травлей со стороны прессы, а также нежеланием начальства встать на ее защиту.

Свой уход она попросила воспринимать как протест и пообещала продолжить служить стране, передает "Россия 24".