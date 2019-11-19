По факту исчезновения редактора "Интерфакса" возбуждено дело

По факту исчезновения редактора информационного агентства "Интерфакс" возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Как сообщили в СКР, по факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Известно, что утром 17 ноября Игнатова вышла из дома на Весенней улице и пропала. В понедельник журналистка не появилась на работе, на связь она не выходит.

Дежурная служба СК России по городу Москве просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Игнатовой, сообщить по телефонам: ‪8-499-906-67-18, ‪8-495-690-44-51.