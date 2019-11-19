Зинэтула Билялетдинов: точку в карьере не ставлю

Экс-тренер хоккейной сборной России и казанского "Ак Барса" Зинэтула Биляетдинов заявил, что совсем не страдает от отсутствия работы. Более того, он признался, что наслаждается жизнью без хоккея. Однако 64-летний специалист не исключает своего возвращения в профессию.

"Меня постоянно спрашивают: когда, когда… Уже устал отвечать, что о работе даже не думаю. Занимаюсь домашними хлопотами. Много гуляю. В общем, наслаждаюсь свободным полетом", – цитирует Билялетдинова РИА Новости.

На вопрос, не собирается ли он объявить о завершении тренерской карьеры, специалист ответил отрицательно. "Не могу сказать, что поставил точку. Никто не знает, как жизнь пойдет дальше. Сейчас никакой конкретики нет", – добавил экс-наставник российской сборной.

Напомним, что Билялетдинов ушел в отставку с поста главного тренера казанского "Ак Барса" в апреле 2019 года, где проработал в общей сложности 14 лет.