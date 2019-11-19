Актер Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации

56-летний российский актер Игорь Верник опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации.

"Я удивлен. Я не знаю, откуда эта информация", — заявил артист радиостанции "Говорит Москва".

В МХТ имени Чехова также не подтвердили информацию об ухудшении его здоровья.

"Верник сейчас находится дома, чувствует себя хорошо, никакую скорую помощь не вызывал", — рассказала РИА Новости пресс-атташе театр, добавив, что накануне артист с большим успехом отыграл спектакль.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Игорь Верник якобы обратился за помощью к врачам одной из московских больниц с жалобами на боли в области желудка.

Новости относительно состояния здоровья артиста появляются уже не первый раз. 8 ноября СМИ также сообщали, что его доставили в больницу. Потом выяснилось, что врачи действительно обследовали Верника, но причин для госпитализации не оказалось.