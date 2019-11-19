Конопля без психоза: в России исследуют медицинскую марихуану

В России начались серьезные исследования по медицинскому использованию конопли и поиску тех сортов, каннабиноиды которых не дают побочных эффектов. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Медицинские разновидности конопли не должны вызывать тяжелые психозы.

Евгений Брюн отметил, что табакокурение вызывает один случай психоза на десятки миллионов. При курении марихуаны психозы случаются чаще, отмечает РИА Новости. Психозы фиксируются в 1-3% случаев. По мнению главного внештатного нарколога России, это слишком большая цифра. При этом возникающие психозы шизофреноподобные, плохо поддающиеся лечению. По сути, добавил Брюн, они делают человека инвалидом.

"Поэтому о какой бы то ни было легализации марихуаны говорить не приходится", — пояснил Евгений Брюн.

По мнению главного российского нарколога, то, что в США, Канаде, а также некоторых странах Европы дают коноплю в хосписах, чтобы облегчить уход больных из жизни, это спорная история. Брюн не исключил, что это, может быть, как раз ускоряет исход.