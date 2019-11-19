Все сочинские аптеки войдут в федеральную информационную систему

В федеральную информационную систему войдут все сочинские аптеки. Подключение к единой базе данных стартует 1 января 2020 года. Об этом сообщает "Вести Сочи".

Система контроля за лекарственными препаратами будет введена по всей стране. Главная цель программы мониторинга лечебный средств — это борьба с широко распространенными сегодня подделками. В новой системе вместе с контролирующими органами сами покупатели получат возможность проверять качество лекарств, посмотреть лицензию на средства, увидеть их закупочную стоимость.

Информацию по всем интересующим вопросам можно узнать, позвонив на горячую линию. Телефон: 8-800-222-15-23. Важно, что все организации и частные предприниматели, не зарегистрировавшиеся в новой системе, будут автоматически лишаться лицензии на продажу лекарств. Также за нарушение сроков предоставления информации может быть выписан денежный штраф.