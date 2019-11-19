В центре Москвы избили офицера ФСБ

Сотрудника Центра специального назначения ФСБ РФ избили в центре Москвы, мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму и находится в больнице, сообщил источник "Интерфакса".

Конфликт произошел поздним вечером 17 ноября в кафе на Пречистенской набережной. Офицер повздорил с одним из посетителей у барной стойки, причем словами дело не ограничилось — в ход пошли кулаки. В самом заведении капитана ЦСН атаковали приятели его визави, затем выяснение отношений продолжилось на улице. Сотрудник ФСБ пропустил удар по лицу и без сознания рухнул на землю, ударившись головой.

Пострадавшего доставили в отделение нейрохирургии, у него закрытая черепно-мозговая травма.

Оппонент офицера и его приятели скрылись с места, выйти на их след их пока не удалось.