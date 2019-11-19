Роскомнадзор: СМИ отвечают за гиперссылки, которые они размещают

На СМИ лежит полная ответственность за содержание гиперссылок, которые они дают на своих сайтах. Так в Роскомнадзоре прокомментировали обращение ряда изданий, попросивших ведомство прокомментировать, почему оно привлекает СМИ к ответственности в качестве распространителей нецензурной брани за гиперссылки на страницы с матом.

"Публикуя ссылку, вы хотите показать читателю определенный контент. Соответственно, если вы размещаете гиперссылку, вы несете ответственность за то, что читатель увидит, перейдя по ней", — говорится в ответе пресс-службы Роскомнадзора, поступившем в распоряжение "Интерфакса".

Ранее из-за гиперссылок, ведущих на страницы с нецензурными словами, Роскомнадзор неоднократно штрафовал многие средства массовой информации.

Между тем, авторы обращения — руководители многих изданий — считают, что сложившаяся практика привлечения СМИ по статье "Изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань" КоАП РФ за материал, размещенный третьими лицами на сторонних интернет-сайтах, нарушает закон "О СМИ" и ущемляет свободу журналистов. Ведь сама по себе гиперссылка не содержит нецензурную брань, а на странице, куда она ведет, запрещенный контент может появиться уже после того, как гиперссылка была проставлена в журналистском материале. В итоге авторы вынуждены заниматься постоянно перепроверкой ранее размещенных ссылок, или отказываться от публикации информации.