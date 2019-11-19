В Краснодарском крае введут новую меру соцподдержки ветеранов ВОВ

В 2020 году в Краснодарском крае введут новую меру социальной поддержки. Она затронет ветеранов ВОВ и инвалидов, а также членов семей и вдов погибших участников войны, сообщает ГТРК "Кубань".

"Со следующего года мы единовременную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны. Деньги пойдут на благоустройство и ремонт жилья. На эти цели будет в общей сложности направлено порядка 450 миллионов рублей. При этом все действующие на данный момент льготы будут сохранены", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отметим, первоочередной задачей для региона является обеспечение жильем ветеранов и вдов участников ВОВ. В прошлом году для этого было выделено из бюджета более 163 миллиона рублей. Таким образом, улучшишь свои жилищные условия смогли более 90 человек. Еще 8 будут обеспечены жильем к концу года.