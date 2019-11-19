Концепты нового плацкарта покажут пассажирам по всей России

"Трансмашхолдинг" представил новый концепт российских плацкартных вагонов с перегородками и шкафами. Макеты новых плацкратных поездов будут показаны пассажирам не только в Москве, но и в регионах, чтобы каждый смог оставить свои предложения об увиденных вагонах.

"Мы планируем выставлять макеты так же, как это было сделано и с предыдущей концепцией", — цитирует гендиректора "Федеральной пассажирской компании" Петра Иванова РИА Новости.

"Трансмашхолдинг" на Тверском вагоностроительном заводе пока изготовил один вариант концепта и готовит еще два. После анализа мнений пассажиров будут отобраны удачные решения, примененные в вариантах плацкартных вагонов. И только после получения отзывов о вагонах от потенциальных пассажиров будет принят вариант, который запустят в серийное производство.

"Федеральная пассажирская компания", которая является дочкой РЖД по дальним пассажироперевозкам, привлекала пассажиров для оценки предыдущего концепта плацкартного вагона.

Второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года, и третий — во втором полугодии 2020 года.

Концепты будут представлены на выставке "Транспорте России" в 2020 году.

Презентованный 19 ноября 2019 года макет нового плацкарта — это фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых. Есть индивидуальные столики и шторки на полках. При этом пассажирские места расположены, как в плацкарте. Впрочем, там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то похожее на купе.