В Пензе два человека заживо сварились в яме с кипятком

Земля разверзлась под легковым автомобилем на парковке в Пензе. Образовавшуюся яму моментально заполнил кипяток, в результате два человека, находившиеся в салоне машины, сварились заживо, сообщили в региональном управлении МЧС. Очевидцы опубликовали кадры с места трагедии.

ЧП произошло в 09:40 утра 19 ноября на стоянке перед магазином на улице Аустрина. На записи видно, что машина полностью ушла под землю. Свидетели утверждают, что двое мужчин успели покинуть салон "Лады-Ларгус", но выбраться из ловушки не смогли — их придавило машиной. Провал в считанные минуты наполнился кипятком из пробитой трубы, так что к моменту прибытия спасателей и коммунальных служб водитель и пассажир были мертвы.

В настоящее время машину и тела подняли из ямы, личности погибших пока не установлены. На место прибыл прокурор Октябрьского района Пензы.