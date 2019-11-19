В доме на отшибе якутского села мать на 2 дня оставила четверых детей и ушла пьянствовать

В Якутии возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности малолетних детей в отношении 29-летней многодетной матери.

Как сообщает республиканское МВД, утром 19 ноября инспектор ПНД обходил участок в зоне своей ответственности и подошел к дому на окраине поселка, который ничем не огорожен и поблизости другого жилья тут нет.

В этом доме проживает женщина, которая одна воспитывает четверых детей в возрасте от 10 месяцев до 7 лет. Полицейский увидел замок на входной двери и уже планировал покинуть территорию, но услышал доносящиеся из дома детские голоса.

Инспектор поговорил со старшей девочкой – первоклассницей, и она рассказал, что их мать ушла по делам еще два дня назад, а они дома находятся одни.

Инспектор передал сообщение в дежурную часть и вызвал представителей социальной службы.

В дом им пришлось пробираться через окно. В помещении полицейские и соцработники обнаружили детей в обессиленном состоянии.

Отмечается также, что дом обогревался электрообогревателем, и в случае перебоев подачи электричества в зимний период остался бы без отопления.

Кроме того, включенный обогреватель мог стать причиной пожара.

Из продуктов питания у детей были только холодные и уже засохшие макароны, питьевая вода отсутствовала, а сам дом находился в запущенном состоянии.

Полицейские и работники соцслужбы установили, что 7-летняя девочка пыталась кормить 10-месячного брата сухой детской смесью, которую разбавляла сырой холодной водой, а также пыталась в течение двух суток успокаивать и его, и других младших братьев трех и шести лет.

Детей доставили в больницу, где врачи установили, что их организм истощен, малыши были голодны и хотели пить.

Местонахождение их матери установили только на третьи сутки – она находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки также выяснилось, что ей звонила мать – бабушка детей. Она хотела навестить внуков, но женщина обманула ее — сказала, что младенец заболел и приезжать к ним нежелательно.

После выяснения данных обстоятельств и возбуждения уголовного дела в отношении многодетной матери ее старшие дети были отправлены в специализированное детское учреждение, а младенца отправили в райбольницу.