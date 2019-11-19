В Москве пойман фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть 25 тысяч евро

Столичной полицией задержан мужчина, пытавшийся реализовать 25 тысяч евро, которые оказались поддельными.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в Москве злоумышленник систематически занимался сбытом фальшивых купюр.

Во время проверочной закупки сотрудники полиции приобрели у него пять купюр по 500 евро, которые оказались поддельными.

Мужчину задержали при очередной попытке реализации 25 тысяч евро. Предположительно, поддельные купюры ввозились на территорию РФ из-за границы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 1 миллион рублей. Задержанный арестован по решению суда, возбуждено уголовное дело.