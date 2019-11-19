ЕСПЧ не увидел политического преследования Удальцова и Развозжаева

Митинг 2012 года на Болотной площади Европейский суд по правам человека отказался "мирным собранием". Так прокомментировала решения Европейского суда пресс-служба Минюста России. Европейский суд не нашел нарушений в деле Леонида Развозжаева, а также отклонил заявление Сергея Удальцова о политической мотивации его привлечения к ответственности.

Европейский суд по правам человека признал, что прорыв полицейского кордона 6 мая 2012 года Развозжаевым привел к эскалации агрессии, разжиганию открытых столкновений митингующих с представителями правоохранительных органов. Такое поведение, по мнению ЕСПЧ, не может расцениваться как "мирное собрание" по смыслу статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подчеркивает российский Минюст. Судопроизводство в России преследовало исключительно законные цели, цитирует решение ЕСПЧ "Интерфакс".

Европейский суд обязал Россию выплатить Развозжаеву и Удальцову компенсации в размере 11 тысяч евро и 9 тысяч евро соответственно. Суд установил, что отдельные нарушения при разбирательстве были допущены: суд установил нарушение статьи 5 ("Право на справедливо судебное разбирательство"), статьи 8 ("Право на уважение частной жизни"), статьи 1 протокола 1 ("Защита собственности").

"ЕСПЧ признал отдельные нарушения прав заявителей в части, являющейся предметом устоявшейся прецедентной практики как в РФ, так и в других странах – участницах Совета Европы, — заявили в Минюсте. — Соответствующие выводы ЕСПЧ касаются обстоятельств избрания и продления меры пресечения, отдельных процессуальных действий, проводимых компетентными органами в рамках следствия и уголовного судопроизводства".

Европейский суд по правам человека также рассмотрел жалобу на содержание Развозжаева в ненадлежащих условиях в ходе домашнего ареста. Проанализировав условия содержания и оказываемую медпомощь, ЕСПЧ жалобу фигуранта дела отклонил.

Также Европейский суд не усмотрел нарушений по жалобе Удальцова на отсутствие доступа к протоколу судебного заседания и удаление его из зала судебного заседания в качестве дисциплинарного наказания.

Развозжаев заявлял, что был похищен в 2012 году в Киеве "российскими агентами", которые обеспечили его принудительное возвращение в Россию. Эта жалоба также отклонена, так как жалоба Развозжаева на незаконное лишение свободы с 19 по 21 октября 2012 года не является обоснованной, ввиду отсутствия доказательств причастности к этому событию российских властей.

По жалобам Развозжаева и Удальцова против России постановление ЕСПЧ не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в трехмесячный срок.

Акция оппозиции 6 мая 2012 года на Болотной площади была согласована с московскими властями. Она переросла в столкновения демонстрантов с полицией, были задержаны более 400 человек. Возбуждены уголовные дела, по которым фигурантами проходили 29 человек. Их обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса России – 212 ("Призывы к массовым беспорядкам") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

19 октября 2012 года Леонид Развозжаев был объявлен в федеральный розыск. А затем задержан в Киеве и вывезен в Москву после того, как оппозиционер написал заявление на предоставление ему политического убежища и ожидал решения.

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам колонии общего режима каждого за организацию массовых беспорядков и подготовку к организации дальнейших беспорядков в России.