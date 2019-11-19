ММА. Гога Шаматава проведет бой 14 декабря в Санкт-Петербурге

Известный российский боец Гога Шаматава, продливший контракт с лигой ACA, проведет бой 14 декабря в Санкт-Петербурге с 21-летним молодым проспектом Алексеем Шапошниковым. Поединок пройдет в рамках турнира АСА 103.

"Мой соперник – достаточно молод. Мое преимущество – это опыт. Но в клетке не стоит недооценивать соперника. Шапошников – универсальный боец, достаточно сильный и крепкий", – цитирует Шаматаву пресс-служба лиги.

"Я продлил свой контракт с лигой ACA. Я заражен амбициями, сделаю все возможное, чтоб стать однажды чемпионом ACA. Главное сейчас – вернуться на победную тропу", – добавил спортсмен.