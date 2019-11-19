Ростуризм рекомендует прекратить продажу туров в Сирию

Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам не посещать Сирию, а туроператорам и турагентам не предлагать поездки в эту страну. Хотя бы до тех пор, пока обстановка в Арабской Республике не нормализуется, говорится на сайте ведомства.

Тех граждан России, которые уже находятся в Сирии, Ростуризм призывает быть крайне осторожными и принять все меры по обеспечению собственной безопасности.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что две российские компании предлагают туры в Сирию. Маршрут поездки проходит через города Дамаск, Хама, Пальмира и Хомс. В общей сложности посещение страны займет около 8 дней и обойдется примерно в 100 тысяч рублей.