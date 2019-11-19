1,5 тонны "синтетики" в месяц: крупнейшая в стране нарколаборатория маскировалась под ферму

Крупнейшую в стране подпольную нарколабораторию обнаружили в Подмосковье. На территории бывшей фермы запрещенные вещества изготавливали в промышленных масштабах — 1,5 тонны в месяц. Отсюда наркотики расходились по разным регионам.

На кадрах беспилотника ферма, зажатая с двух сторон лесом. Под крышами хлева и теплиц, как выяснили полицейские, действительно подсобное хозяйство. Только выращивали здесь не домашний скот и картошку. Оперативники накрыли крупнейшую нарколабораторию в стране.

В воздухе пары ядовитых веществ. На территории заброшенной фермы оперативники обнаружили химические реакторы для синтеза наркотиков, центнер уже готовых кристаллов, а также более 4 тонн реактивов для их производства.

Приглядывали за хозяйством несколько "фермеров". Все являются гражданами Украины. Еще один задержанный — курьер, который по версии полицейских развозил наркотики и делал так называемые закладки. Наручники на его руках защелкнулись, когда он приехал за очередной партией запрещенных веществ.

Задержание главы фермерского хозяйства — то есть организатора лаборатории — осталось за кадром. В ближайшее время ему предъявят обвинение в производстве и сбыте наркотиков в особо крупных размерах. В подпольном цехе могли производить до полутора тонн "синтетики" в месяц.

"Нашими сотрудниками пресечено 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, республики Татарстан и Бурятия, Хабаровский и Приморский края. Кроме того, были ликвидированы розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах России", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Дожидаться суда все задержанные будут под стражей.