Москва примет шахматные чемпионаты мира по рапиду и блицу

С 26 по 30 декабря 2019 года в столице России состоятся чемпионаты мира по рапиду и блицу. Об этом сообщил официальный сайт Международной шахматной федерации.

Соревнования по рапиду состоятся с 26 по 28 декабря, а блиц гроссмейстеры сыграют с 29 по 30 декабря. Чемпионаты мира пройдут под патронажем короля Салмана.

Призовой фонд турниров составит один миллион долларов.