"Переоцененный педофил": на Западе меняют отношение к Полю Гогену

"Не пора ли вообще перестать смотреть на Гогена?" — такой вопрос слышат в аудиогиде посетители Национальной галереи в Лондоне при подходе к картинам великого французского художника, выставка которого проходит в британской столице, пишет газета The New York Times.

Также составители аудиогидов напоминают, что Поль Гоген 18 лет жил на Таити, где женился на 13 и 14-летних девочках и даже заводил с ними детей. Кроме того, художник мог эксплуатировать свое положение в обществе.

Искусствовед Эшли Ремер вообще назвала Гогена "переоцененным, заносчивым педофилом". Организатор выставок художника Лине Клаузен Педерсен, в свою очередь, считает, что на сегодняшний день ничего нового о жизни и творчестве выдающегося француза уже не расскажешь, потому и обсуждают его "грязные дела".

Как только художник создает что-то, это больше не принадлежит художнику, это принадлежит миру", — считает руководителем арт-фонда Pirelli Hangar Bicocca в Милане Висенте Тодоли, который организовывал крупную выставку Гогена в 2010 году. В противном случае, предупреждает искусствовед, мы прекратим читать антисемита Луи-Фердинанда Селина и избегать Сервантеса и Шекспира, если мы обнаружим в них что-то нехорошее.