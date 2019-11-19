"Дебют шизофрении": адвокат Соколова рассказал о возможном влиянии фазы Луны

Адвокат доцента Соколова, который, по данным следствия, убил и расчленил свою сожительницу – аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил, что вопрос о назначении ему психолого-психиатрической экспертизы будет решен на этой неделе.

Александр Почуев в беседе с журналистами отметил, что одна из версий защиты Соколова учитывает влияние на его состояние фазы Луны.

По его словам, вопрос о том, могло ли это повлиять на состояние Соколова, подняли специалисты по психологии и психиатрии.

Оказывается, в ночь совершения преступления "Луна была в активной фазе — было три дня до полнолуния".

"Это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, дебюты психических расстройств совершаются именно в это время", — пояснил Почуев.

Он также сообщил, что версий событий у защиты "более десятка". "Начиная от банального убийства, как это представлено в прессе, и заканчивая какими-то мистическими версиями", — сказал адвокат, комментируя версию о влиянии на историка приближавшегося полнолуния.

Защитник доцента – реконструктора, который был специалистом по эпохе Наполеона и сам нередко представал в образе Бонапарта, отметил, что ему в СИЗО передали очки (которые он просил ранее) и книги, среди которых, в частности, "Теория этногенеза" Гумилева.

Адвокат также рассказал, что сокамерник у Соколова "неконфликтный".

Он также предположил, что на суде его подзащитный принесет извинения родственникам погибшей аспирантки, передает РИА Новости.

"Со стороны защиты мы уже приносили соболезнования", — отметил Почуев.

Преступление, которое шокировало многих людей не только в России, но и в мире (Соколов был ученым с мировым именем), было совершено в ночь на 8 ноября.

Мотивом, как признался доцент в суде, стала ссора с Анастасией Ещенко, которая, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".

Ранее сообщалось, что на следственный эксперимент Соколова привезли в каске и бронежилете, а адвокат рассказал, что его подзащитный пытался покончить с собой.



Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко, которой было 24 года, хоронили в закрытом гробу 16 ноября на ее родине – в станице Старовеличковской Краснодарского края.