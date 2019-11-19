Никита Михалков расшифровал "русский код"

Уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков, в период мировой глобализации превратились в интеллектуальный McDonald’s.

Об этом заявил кинорежиссер Никита Михалков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По его словам, глобализация — это усреднение всего, но русский народ сохранил свою исключительность: "Мы нация, которая вобрала в себя западную культуру и восточные ветры".

"Русские — единственный реальный мост между Востоком и Западом. И в этом наша уникальность. Мы можем совершенно правильно понять человека любого вероисповедания", — пояснил он.

Народный артист РСФСР расшифровал значение "русского кода", который должен лечь в основу российской идеологии.

"Идеология — это всего-навсего договоренность людей, по каким законам и для чего им жить. Только поняв, зачем жить, ты поймешь, как жить", — считает режиссер. — Мне еще мама объясняла: "Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше. Суди о ней по жизни тех, кто живет хуже, их намного больше. И ты избежишь огромного количества проблем".

По мнению Михалкова, что такой подход и есть "русский код", российская идеология: на первом плане находятся сострадание и понимание.