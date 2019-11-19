Три человека погибли в лобовом столкновении в Ростовской области

Трехлетний ребенок и двое взрослых мужчин погибли в столкновении двух легковушек на трассе в Ростовской области. Последствия аварии сняли на видео.

ДТП произошло около восьми часов утра 19 ноября на 174 километре дороги, соединяющей села Котельниково и Песчанокопское. По предварительным данным, 70-летний водитель ВАЗ-2110 во время обгона выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Приорой". Удар был такой силы, что передние части автомобилей превратились в груду металла.

От полученных травм на месте скончались оба водителя и трехлетний пассажир "Приоры". Двух женщин доставили в больницу с многочисленными травмами.