"Дом на курьих ножках" вместо Бадаевского завода: жители выступили против проекта застройки

На экране комедия, а в зале настоящая драма: странный вид обрели публичные слушания по дальнейшей судьбе Бадаевского пивоваренного завода. Чтобы высказать свое мнение о проекте реновации памятника промышленной архитектуры, пришли сотни местных жителей. Однако разговор получился на повышенных тонах.

Сотни жителей района Дорогомилово собрались за два часа до начала слушаний. Свой-чужой определяют на входе на тот случай, если вдруг попасть на мероприятие захочет кто-то не местный.

В зале, тем временем, на большом экране крутят кинокомедию, видимо, пытаясь задать градус общения. Но то, что ничего веселого точно не выйдет, кажется, хорошо понимает и сам застройщик Capital Group, выставивший вокруг президиума крепкую охрану.

- Вы режете здания по живому. Я не знаю, что вам еще сказать, чтобы до вас это дошло. Я прошу от лица жителей отклонить проект.

Мнение у жителей абсолютно единогласное. Все попытки зачитать доклад проваливаются.

- Позор вам! Позор! Позор!

Среди тех, кто пришел, и арендаторы Бадаевского завода. Их сейчас, несмотря на действующие договоры, что называется, выкуривают из помещений.

- Болгаркой начали резать нам дверь, чтобы открыть замок и попасть в помещение!

Когда не справились с дверью, пошли ва-банк — отключили свет и воду. Обесточенная школа танцев лишилась чуть ли не всех клиентов, а в холодильниках кафе пропали все продукты.

Наталья, вложила в ремонт полуразрушенного подвала свою квартиру. Теперь держит оборону и даже ночует здесь.

"Это уже самоуправство. Если вы не согласны с договором, что-то вас не устраивает, вы хотите собственника, вернее, арендатора этого договора убрать из помещения, то идите в суд. Но Capital Group этого не хочет", — объясняет Наталья Алехина.

Поскорее выпроводить предпринимателей владельцу нужно, чтобы начать строительство жилого комплекса на 30-метровых сваях. Местные жители уже прозвали его "гусеницей" и "домом на курьих ножках".

"Когда я первый раз увидела фотографию этого проекта, знаете, я уже спать не могла спокойно, потому что-то это полностью уничтожит район", — говорит Марина Алешина, жительница района Дорогомилово.

Бадаевский пивоваренный завод появился в XIX веке. Строить его позвали самых именитых архитекторов, среди которых и Роман Клейн — тот самый, который проектировал здание музея имени Пушкина. В 90-е годы завод был признан памятником промышленной архитектуры. Но владелец добился отмены охранного статуса почти всех строений, кроме двух — их пощадят. Все остальное снесут. В том числе и постройки, автором которых, считают эксперты, также является Клейн.

"У них идет общий рисунок окон, общий рисунок фризов, орнаментов. Для профессионала здесь предмета для дискуссии нет", — считает Галина Чармадова, член экспертного совета по промышленному наследию Российской Федерации.

Слушания, как признался сам застройщик, по факту процедура формальная, носящая только рекомендательный характер. Понимают это и жители, поэтому готовят коллективные иски в суд. В том числе и для того, чтобы отменить решение комиссии, лишившей большую часть строений завода охранного статуса.