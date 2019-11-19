Судьба пивоваренного завода: власти и застройщик учтут пожелания москвичей

Власти и застройщик пообещали учесть предложения москвичей по проекту реновации Бадаевского завода. Изначально он предполагал создание жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода, однако эта концепция вызвала ряд возражений. Уже проведены публичные слушания, в которых приняли участие около 270 человек.

Публичные слушания по проекту реконструкции Бадаевского завода с самого начала со слушаниями ничего общего не имели. Пришедшие жильцы решили установить свой регламент и в течение двух часов говорили одновременно с докладчиками, не давая высказаться ни одной из сторон.

На повестке — вопрос межевания территории бывшего Трехгорного пивоваренного завода. Уже больше десяти лет его постройки используют под клубы и рестораны, а здания медленно разрушаются, трижды помещения горели. Новый проект предлагает воплотить в жизнь сразу две задачи: восстановить некоторые исторические здания и привнести новые архитектурные решения для города.

"Предлагается расчистить все историческое наследие. Вернуть завод к дореволюционному виду, отреставрировать фасады, которые находятся в очень тяжелом состоянии, потому что Бадаевский завод трижды горел, потому что у него ненадлежащим образом оформлены водостоки — из-за этого там портится кирпич. Мы, таким образом, имеем шанс получить некоторую территорию, которая станет общественным пространством и, вдобавок ко всему, вернет нам в исконном виде объекты культурного наследия", — рассказал главный редактор журнала "Московское наследие", член общественной палаты города Москвы Филипп Смирнов.

Культурным наследием на территории завода признано несколько корпусов. Их определила экспертиза, которую город провел еще в 2006 году. Позже выяснилось, что историческую ценность несет и основание, которое кроется под советской девятиэтажкой. Его тоже хотят восстановить по сохранившимся чертежам. На остальной же территории могут разместиться парк площадью четыре гектара с сетью пешеходных дорожек, детский досуговый центр, фермерский рынок и жилой комплекс.

"Специально выделены участки под объекты культурного наследия, чтобы эта территория не застраивалась. Одна из задач проекта планировки — выделить те самые объекты культурного наследия, чтобы не было возможности нанести им ущерб", — прокомментировала начальник Территориальной проектно-планировочной мастерской Западного административного округа ГБУ ГлавАПУ Москомархитектуры Людмила Машинская.

Правда разбираться в том, как предлагают развивать территорию Бадаевского завода, на слушаниях никто не стал. Нормальный диалог состоялся уже после мероприятия, когда те жильцы, кому были интересны детали проекта, смогли задать свои вопросы напрямую.

Основных претензий у местных жителей несколько: все постройки завода сохранить все же не удастся, а еще их волнует транспортная нагрузка и высотность жилого комплекса. Чтобы сохранить красную кирпичную ленту исторической застройки, дом хотят поставить на колонны высотой в 35 метров. С одной стороны, это сохранит виды на здания завода с набережной, а с другой — возвысит дом над остальными. Местные жители прокомментировали проект:

— Я считаю, что этот проект не подходит для нашего района. У нас исторически сложились определенные, скажем так, нормы. К ним относятся высота зданий, определенная архитектура. Кутузовский проспект очень престижный, красивый. Конечно, на фоне этих безумных небоскребов эти дома будут выглядеть просто как курятники.

— Это затрагивает достаточно большую территорию. Почему не рассматривается вопрос малоэтажного строительства, гармоничного урбанистического пространства? Нам предлагают какие-то многоэтажные, непонятные по архитектуре дома.

На данный момент из-за аварийного состояния исторических строений пустуют почти две трети зданий. Если же реставрацию Бадаевского пивоваренного завода, первую за всю его историю, одобрят, то в первозванный вид вернут сорок тысяч квадратных метров. Благоустроить всю территорию планируют в течение ближайших пяти лет.