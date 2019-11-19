Зеленский рассказал о своем "забобоне" и отказе бриться до прибытия кораблей

Украинский президент Владимир Зеленский признался в своем суеверии и рассказал о намерениях не бриться до тех пор, пока не вернутся задержанные в Керченском проливе корабли. Соответствующее заявление президент сделал во вторник, 19 ноября, во время пресс-конференции после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Как сообщает телеканал "Наш", Владимир Зеленский извинился за то, что он небритый. "Есть такое слово украинское классное — забобон", — отметил президент. Он добавил, что в настоящее время ждет корабли. Владимир Зеленский обещал побриться в том случае, когда вернутся морские судна.

В понедельник, 18 ноября, российская сторона передала Киеву три корабля ВМС Украины. Они были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение границы. Корабли переправляют в Одессу, их прибытие ожидается 20-21 ноября.