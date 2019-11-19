Массовое ДТП в Братске попало на видео

В Братске на скользкой трассе несколько автомобилей попали в аварию, часть машин заблокировала трассу и спровоцировала дополнительные столкновения.

Инцидент произошел в понедельник на трассе "Вилюй", недалеко от поворота на улицу Мамырская.

"Я улетела, при мне — раз машина, два, три. Куда все летят?" — в сердцах прокомментировала девушка, снимающая последствия аварии, после чего произошло еще два столкновения.

В массовое ДТП попало более десятка машин. Столкновения были не сильные, о пострадавших не сообщается.