Тема:

Аварии и ДТП 12 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 ноября 201916:24

Массовое ДТП в Братске попало на видео

WhatsApp

В Братске на скользкой трассе несколько автомобилей попали в аварию, часть машин заблокировала трассу и спровоцировала дополнительные столкновения.

Инцидент произошел в понедельник на трассе "Вилюй", недалеко от поворота на улицу Мамырская.

 

"Я улетела, при мне — раз машина, два, три. Куда все летят?" — в сердцах прокомментировала девушка, снимающая последствия аварии, после чего произошло еще два столкновения.

В массовое ДТП попало более десятка машин. Столкновения были не сильные, о пострадавших не сообщается.

Ранее по теме

Сейчас

16:15

В Швеции прекращено дело Ассанжа

16:05

Госдума приняла бюджет на 2020-22 годы

15:08

20 ноября Путин выступит на форуме "Россия зовет!"

14:45

Кремль: вопрос о "Яндексе" обсуждался, но не согласовывался

13:59

НАТО: передача кораблей Украине будет способствовать нормандским переговорам

13:37

Ростуризм рекомендует прекратить продажу туров в Сирию

12:33

В Москве пойман фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть 25 тысяч евро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Недостаточно доказательств: Швеция прекратила дело Ассанжа

Недостаточно доказательств: Швеция прекратила дело Ассанжа

6 минут назад
С профицитом: Госдума приняла бюджет на 2020-22 годы

С профицитом: Госдума приняла бюджет на 2020-22 годы

14 минут назад
Забобон Зеленского: президент Украины перестал бриться

Забобон Зеленского: президент Украины перестал бриться

3 минуты назад

Трансляции

16:40

Заявление для прессы Дмитрия Медведева и Сергея Румаса
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

2 часа назад
Пропавшую журналистку нашли живой: она забилась в щель

Пропавшую журналистку нашли живой: она забилась в щель

1 час назад
"Дебют шизофрении": адвокат Соколова рассказал о возможном влиянии фазы Луны

"Дебют шизофрении": адвокат Соколова рассказал о возможном влиянии фазы Луны

1 час назад
Топ-10 вдохновляющих директоров IT-компаний

Топ-10 вдохновляющих директоров IT-компаний

9 часов назад
"Дуэт" на троих: Бестемьянову сватали с Букиным, а она развела Бобрина

"Дуэт" на троих: Бестемьянову сватали с Букиным, а она развела Бобрина

2 часа назад
20 ноября Путин выступит на форуме "Россия зовет!"

20 ноября Путин выступит на форуме "Россия зовет!"

1 час назад
1,5 тонны "синтетики" в месяц: крупнейшая в стране нарколаборатория маскировалась под ферму

1,5 тонны "синтетики" в месяц: крупнейшая в стране нарколаборатория маскировалась под ферму

2 часа назад
Что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе? Обзор главных новинок

Что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе? Обзор главных новинок

2 часа назад
В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы избили офицера ФСБ

4 часа назад
Скандальное увольнение: сотрудница Госдепа подделала резюме и обложку журнала Time

Скандальное увольнение: сотрудница Госдепа подделала резюме и обложку журнала Time

5 часов назад
"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

7 часов назад
"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

20 часов назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

14.11.2019 10:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Генетики научились предсказывать внезапную сердечную смерть

Генетики научились предсказывать внезапную сердечную смерть

20 минут назад
MacBook или квартира? Стоимость ноутбука хватит на годы аренды жилья

MacBook или квартира? Стоимость ноутбука хватит на годы аренды жилья

50 минут назад
"Дом на курьих ножках" вместо Бадаевского завода: жители выступили против проекта застройки

"Дом на курьих ножках" вместо Бадаевского завода: жители выступили против проекта застройки

1 час назад
Никита Михалков расшифровал "русский код"

Никита Михалков расшифровал "русский код"

1 час назад
Предвестница жизни? На комете нашли сложную органику

Предвестница жизни? На комете нашли сложную органику

1 час назад
Евро-2020. Сборная России сыграет с Сан-Марино в красной форме

Евро-2020. Сборная России сыграет с Сан-Марино в красной форме

1 час назад
Неуправляемый трамвай стал причиной массового ДТП в Сокольниках

Неуправляемый трамвай стал причиной массового ДТП в Сокольниках

1 час назад
Кремль: вопрос о "Яндексе" обсуждался, но не согласовывался

Кремль: вопрос о "Яндексе" обсуждался, но не согласовывался

1 час назад
Туман в Москве сменится мокрым снегом

Туман в Москве сменится мокрым снегом

1 час назад
Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

2 часа назад
Исследователи определили рацион, который защищает от гриппа

Исследователи определили рацион, который защищает от гриппа

2 часа назад
Драка за крышу: против руферов, штурмовавших "Империю", возбуждено дело

Драка за крышу: против руферов, штурмовавших "Империю", возбуждено дело

2 часа назад
Ростуризм рекомендует прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендует прекратить продажу туров в Сирию

2 часа назад
Российские камеры научились следить за водителем (и "стучать" на него в ГИБДД)

Российские камеры научились следить за водителем (и "стучать" на него в ГИБДД)

2 часа назад
Артем Дзюба: на Евро-2020 хотим пройти в четвертьфинал и даже дальше

Артем Дзюба: на Евро-2020 хотим пройти в четвертьфинал и даже дальше

2 часа назад
ЕСПЧ не увидел политического преследования Удальцова и Развозжаева

ЕСПЧ не увидел политического преследования Удальцова и Развозжаева

3 часа назад
Концепты нового плацкарта покажут пассажирам по всей России

Концепты нового плацкарта покажут пассажирам по всей России

3 часа назад
Пенсионерка влюбилась в виртуального архитектора и потеряла квартиру

Пенсионерка влюбилась в виртуального архитектора и потеряла квартиру

3 часа назад
Обзор Honor 9X Premium: широкоугольник вместо NFC

Обзор Honor 9X Premium: широкоугольник вместо NFC

3 часа назад
Роскомнадзор: СМИ отвечают за гиперссылки, которые они размещают

Роскомнадзор: СМИ отвечают за гиперссылки, которые они размещают

4 часа назад
После прохода первого поезда начнут продажи коллекционного вина "Крымский мост"

После прохода первого поезда начнут продажи коллекционного вина "Крымский мост"

4 часа назад
Конопля без психоза: в России исследуют медицинскую марихуану

Конопля без психоза: в России исследуют медицинскую марихуану

4 часа назад
Стало известно, как в России будут продавать "красивые" номера

Стало известно, как в России будут продавать "красивые" номера

5 часов назад
Соломина положили в больницу с высокой температурой

Соломина положили в больницу с высокой температурой

5 часов назад
В Татарстане мужчина, выдав себя за имама, женился на несовершеннолетней

В Татарстане мужчина, выдав себя за имама, женился на несовершеннолетней

5 часов назад
Forbes назвал лучших работодателей России

Forbes назвал лучших работодателей России

5 часов назад
Транспорт и еда: Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие

Транспорт и еда: Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие

6 часов назад
Лекарство от подагры спасет от повторных инфарктов

Лекарство от подагры спасет от повторных инфарктов

6 часов назад
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

7 часов назад
Золото, олово и моллюски: археологи нашли на Крите минойскую пурпурную ферму

Золото, олово и моллюски: археологи нашли на Крите минойскую пурпурную ферму

8 часов назад
Топ-7 популярных направлений для новогодних путешествий с детьми

Топ-7 популярных направлений для новогодних путешествий с детьми

9 часов назад
Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

18.11.2019 09:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку