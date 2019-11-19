В Твери задержали таксиста, который избил свою пассажирку

Задержан и доставлен в отдел полиции. В Твери таксист избил свою пассажирку из-за телефонного разговора. ЧП произошло в выходные, а сегодня информация появились в информационных порталах города.

Инцидент произошел на Петербургском шоссе, в районе больницы, сообщает "Вести Тверь". Девушка вызвала такси, чтобы доехать до дома. Во время движения ей позвонили по мобильному. Таксисту не понравилось, что клиентка говорит в салоне, между ними возник конфликт. В ходе ссору таксист пустил в ход кулаки, а затем сбежал. Девушка обратилась в правоохранительные органы. В течение суток полицейские установили личность и местонахождение водителя.

Водителя такси задержали в дачном кооперативе за городом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Определяется степень тяжести травм, которые злоумышленник нанес девушке.