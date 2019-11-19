На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Отбивавшаяся от критиков фразой "Вы не в праве меня судить" жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, посадившая за руль машины шестилетнего сына, стала фигурантом уголовного дела. Ей инкриминируют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление ребенка в опасности. Максимальный срок наказания — до трех лет лишения свободы.

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло. По словам 28-летней матери, ее сын водит с трех лет, и ему не привыкать к скорости в 130 километров в час. Произошедшее она назвала хорошей тренировкой перед тем, как ребенок получит права.

А пользователи соцсетей сходятся во мнении, что женщина-блогер одержима хайпом, потому и выкладывает записи на общий суд, при этом рискуя жизнями не только своих детей, но и других участников дорожного движения.

Популярность может выйти боком — Алтынбаевой грозит реальный срок.

"В ближайшее время планируется допросить подозреваемую", — говорится в сообщении СКР, центральный аппарат которого взял под контроль расследование инцидента.