В Лондоне выставят на торги прижизненное издание пушкинского "Онегина"

Прижизненное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" выставит на продажу лондонский Christie’s. Экземпляр редкой книги станет одним из основных лотов аукциона "Россия: выдающиеся книги и манускрипты", он состоится 27 ноября.

Полный комплект "Евгения Онегина" издан в зеленом марокеновом переплете. Он выпущен типографией Департамента народного просвещения в Санкт-Петербурге. Стоимость лота оценивается в 100-150 тысяч фунтов (128-192 тысячи долларов).

Кроме того, аукционный дом предлагает другое издание "Евгения Онегина" по более выгодной стоимости, которая оценивается от 6,5 до 9 тысяч долларов. Книга издана в 1837 году в миниатюрном формате. Это также редкий экземпляр, выпущенный незадолго до роковой дуэли русского поэта.

В июле 2019 года ушло с молотка на аукционе Christie’s первое издание "Евгения Онегина". Его финальная стоимость составила около 582 тысячи долларов.