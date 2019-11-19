В Одинцове мужчина обрил экс-жену, в пластику которой вложил миллионы

В "Прямом эфире" 30-летняя Ярослава Барловская-Арас рассказала о том, что бывший муж — 46-летний Александр Терещенко – жестоко избил ее и обрил голову, когда она пришла поздравить с днем рождения свою трехлетнюю дочь.

Девочка живет с ним в подмосковном Одинцове, но Ярослава жалуется, что содержится она в ненадлежащих условиях, а бывший муж — безработный. После того, как она выразила намерение забрать ребенка к себе, по ее словам, начались угрозы.

Кроме того, женщина считает: бывший супруг мстит за то, что она снова вышла замуж. Новому избраннику Ярославы он выставил счет в несколько миллионов рублей, которые вложил в "усовершенствование" внешности бывшей жены с помощью пластической хирургии.



Также он намерен вернуть деньги, которые потратил на дорогие подарки, когда Ярослава была его женой.

Барловская-Арас говорит, что оплачивал все эти операции он потому, что так хотел сам – его не устраивало тело жены. Более того: экс-муж настоял на том, чтобы она сменила имя на Ярослава, потому что настоящее имя – Юля – ему не нравилось.

Сейчас Терещенко угрожает искалечить экс-супругу, чтобы вложения в ее внешность не достались никому. Ярослава написала заявление в полицию, но там, по ее словам, не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Почему соседи защищают Терещенко и не поддерживают Ярославу, а органы опеки отказались принять заявление о намерении матери забрать дочку к себе? Зачем бывший муж рассылает родственникам и нынешнему мужу Ярославы ее обнаженные фото? Почему на это не реагирует полиция?

О скандальной истории в Одинцове – программа "Андрей Малахов. Прямой эфир".