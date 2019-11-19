В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа

В Конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента прибыли помощник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, а также ведущий эксперт по Украине совета национальной безопасности Александр Виндман.

Вышеназванные политики входят в круг сотрудников Белого дома, которые слышали разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает "Интерфакс". Телефонный переговор и стал причиной начала процедуры импичмента в Конгресса.

Ранее состоялись закрытые слушания, во время которых Александр Виндман заявил, что слова главы США о расследовании на Украине в отношении сына Джо Байдена звучали как требование.

Дженнифер Уильямс, в свою очередь, сообщила, что сочла телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским "неуместным".

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября. Скандал вокруг Трампа разразился из-за того, что американский лидер якобы пытался надавить на Зеленского и заставить его начать расследование в отношении своего главного конкурента на очередных выборах Джо Байдена.