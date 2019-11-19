Илью Ковальчука ждут в омском "Авангарде"

Председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов заявил, что, если форвард "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук захочет вернуться в Россию, "ястребы" будут готовы предложить хоккеисту контракт. Кроме того, он посоветовал игроку закончить карьеру в "Спартаке".

"Я бы на его месте, конечно, закончил карьеру в "Спартаке". Это было бы красиво. Но он не хочет заканчивать. Поэтому есть два варианта. Первый – зацепиться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Второй – мы его ждем в "Авангарде", – цитирует Крылова официальный сайт омичей.

Напомним, что Ковальчук является воспитанником спартаковской школы. В настоящий момент он не проходит в состав "королей".