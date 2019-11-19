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19 ноября 201918:54

Чемпионат Европы. Российские керлингистки обыграли сборную Латвии

фото: aws.amazon.com

Женская сборная России добилась непростой победы над командой Латвии в шестом туре группового этапа чемпионата Европы по керлингу. Российские спортсменки взяли верх над соперницами со счетом 8:5.

Это уже пятая победа сборной России на турнире. За нашу команду выступили скип Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Мария Комарова и Екатерина Кузьмина.

В следующем туре российские керлингистки сыграют с соперницами из Норвегии. Их встреча состоится 20 ноября.

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