Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. В настоящее время он находится дома, у него все хорошо. Об этом рассказал РИА новости друг актера Артур Согомонян.

Ранее сообщалось, что Армен Джигарханян обследуется в одной из столичных клиник. Некоторые СМИ сообщили о якобы тяжелом состоянии артиста, но Согомонян опровергнул это. Актер находился в одном из медицинских учреждений Москвы в связи с обследованием в целях профилактики.

Армену Джигарханяну 84 года. Он является одним из основателей, президентом, а также художественным руководителем драматического театра.

За последние полгода в СМИ неоднократно появлялась информация о недомогании артиста. Например, в августе Джигарханян якобы тоже попадал в реанимацию одной из московских клиник на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, но друг актера опроверг это.