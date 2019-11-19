"Барыс" сломил сопротивление "Автомобилиста" в овертайме

В Нур-Султане завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казахстанским "Барысом" и екатеринбургским "Автомобилистом". Хозяева льда взяли верх над соперников в овертайме со счетом 3:2, прервав четырехматчевую победную серию гостей.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Шевченко, Линус Виддель и Даррен Диц. За екатеринбургскую команду отличились Питер Холланд и Найджел Доус.

"Барыс", набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист" с 31 баллом остался на Востоке девятым.