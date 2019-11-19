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19 ноября 201919:52 Наталья Гончарова

Сделка Трампа: признание Голан за Израилем в обмен на голоса еврейских избирателей

Сделка Трампа: признание Голан за Израилем в обмен на голоса еврейских избирателей

Решение Вашингтона по израильским поселениям обострит палестино-израильские отношения. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел. Ранее Штаты признали законным строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Урок геополитики от Дональда Трампа. Сперва он признаёт Иерусалим столицей Израиля. А теперь и право этой страны на Голанские высоты. Поддерживают американские власти и правомерность еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Бениямин Нетаньяху благодарит Штаты и громко заявляет о восстановлении исторической справедливости: "Эта политика отражает историческую правду — еврейский народ не является сторонним колонизатором в Иудее и Самарии. На самом деле мы и зовемся иудеями, поскольку мы – народ Иудеи".

Только вот Западный берег реки Иордан находится под контролем Палестины. Черным по белому это прописано в международном соглашении, принятом в Осло в 1995 году. И там стоят подписи двух сторон — Израиля и Организации освобождения Палестины.

Но Израиль, несмотря на это, неоднократно говорит о своем праве на Западный берег. С момента окончания Шестидневной войны 1967-го там появились израильские поселения. После этого конфликта Израилю перешли и две трети Голанских высот, хотя с 1944 года эти земли полностью входили в состав Сирии.

Но территориальные амбиции сегодня вновь первый и главный пункт в политической линии Беньямина Нетаньяху: "Я бы хотел обозначить наше присутствие на Голанских высотах и в Иорданской долине с помощью поддержки и одобрения Америки. Под израильский суверенитет должны войти и сама Иорданская долина, и северная часть Мертвого моря. У нас не было возможности так расширить наши территории с момента окончания Шестидневной войны. И я сомневаюсь, что будет еще такая возможность в ближайшие полвека".

В Евросоюзе на поддержку Вашингтоном израильских поселений отреагировали резко. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что этот шаг Израиля противоречит международному праву и подрывает решение о двух государствах.

На нарушение договоренностей американскому руководству указывают даже журналисты. И просят объяснить, чем же вызван такой двойственный подход к территориальному вопросу.

"Как поддержка притязаний Израиля на Голанские высоты вообще может сочетаться с осуждением того, что Крым вошел в состав России?" – спросили у Майка Помпео, государственного секретаря США.

"Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение о признании Голанских высот. Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте", — ответил глава американского внешнеполитического ведомства.

Витиеватые объяснения Помпео в целом отражают политику Белого дома в отношении Израиля.

Эксперты уверены, что Вашингтон вольно интерпретирует исторические события в угоду собственным геополитическим интересам.

"США всегда исходят из собственных интересов и для них совершенно неважно как это происходило в реальности. И здесь я абсолютно не удивляюсь тому что Штаты с одной стороны поддерживают израильскую оккупацию палестинских территорий, а с другой стороны не хотят видеть то, что народ Крыма хочет жить в составе Российской Федерации", — считает Владимир Евсеев, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ.

Самого Трампа – эксперты называют наиболее произраильским политиком за всю историю Штатов. Этому легко можно найти объяснение — выборы на носу. Тем более, когда перед глазами действенный исторический пример.

"Когда Израиль только возникал, то США признали страну спустя 40 минут после объявления независимости. Советники говорили, что здесь много спорных вопросов, осторожнее. А Трумэн ответил следующим образом и его изречение до сих пор актуально: у меня нет арабов-избирателей, а вот евреи–избиратели у нас очень влиятельные люди", — напомнил Александр Вавилов, эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ.

Сейчас в CША самая крупная еврейская диаспора в мире. По разным оценкам, от 5 до 8 миллионов человек. И поддержка такой влиятельной группы на грядущих выборах, особенно под давлением демократов, Трампу лишней не будет.

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