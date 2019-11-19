Кочабамба не сдается: сторонники Моралеса продолжают сопротивление

Новые столкновения в Боливии. Полиция попыталась выбить сторонников бывшего президента Эво Моралеса из города Сакаба. На данный момент это практически единственное место в стране, где не признают власть нового, временного главы государства — Жанин Аньес. Корреспондент Стас Натанзон стал первым журналистом, который сумел попасть в осажденную полицией и армией Сакабу. Об обстановке в городе — в его эксклюзивном репортаже.

Газовые гранаты — в толпу. Вперед шла бронетехника. Полиция и армия пытаются вернуть контроль над городом Сакаба в департаменте Кочабамба, он полностью захвачен сторонниками Моралеса. В разгар боя толпа заходит полицейским в тыл. Демонстранты подошли с другой стороны и хотели взять полицию врасплох. Правоохранительные органы выстроились на высокой стороне дороги. Кажется, их окружили.

К месту битвы подогнали пикап с пулеметом. Орудие — заряжено, спецназу тоже выдали боеприпасы. Бой продолжался до глубокой ночи. На стороне силовиков еще и добровольцы — сторонники новой власти.

Митингующие оттаскивают в Сакабу раненых и убитых. Этот город сейчас, как бастион. По периметру демонстранты перекрыли город блок-постами. Полицию не пускают, журналисты сюда ехать боятся.

Дальше одного места в Сакабе не проезжал ни один иностранный журналист. Только для нашей съемочной группы сделали исключение и расчистили дорогу. На месте основных столкновений последних дней почти ежедневно происходят битвы с полицией. По словам одного митингующего, правоохранительные органы начали травить их газом, а когда он закончился, стали стрелять пулями: "Нас расстреливали оттуда без всякого страха, как собак, вот дырки". Нам показали массу и других повреждений явно от огнестрельного оружия. На месте, где погибали демонстранты, теперь цветы. Таких точек тут — десятки. На одном из таких мест был убит один из демонстрантов. В эту сторону, видимо, стреляли особенно много. Есть дырка на стене, на заборе сразу три следа, на столбе еще две. Там, где находилась полиция, потом нашли гильзы.

Демонстрантам в Сакабе помогают кокалерос — легальные производители колумбийской коки. Они снабжают город провизией, но полки все равно пустеют. Кокалерос выдвинули ультиматум временному президенту Жанин Аньес — покинуть свой пост за 48 часов. Глава Боливии из-за угроз отменила поездки по стране.

"Мы обнаружили вооруженную группу, которая планирует нападение на президента. Поэтому мы были вынуждены отложить визит главы государства в родной город. Сложно признавать, что президент отменяет поездку из-за угрозы жизни", — рассказал врио министра внутренних дел Боливии Артуро Мурильо.

В неофициальной столице Ла-Пас тем временем тоже массовые митинги и огромные очереди за едой. Курицу, например, начали продавать по одной в руки — ставят отметку о покупке. В толпе шепчутся, что такими успехами недалеко и до голода.