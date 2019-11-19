"Фаберже и придворные ювелиры": в Историческом музее открылась выставка-премьера

Блестящая премьера в Историческом музее — там открылась выставка "Фаберже и придворные ювелиры". Это сотни шедевров эпохи Ренессанса, которые на весь мир прославили русских мастеров. Многие экспонаты публике покажут впервые.

Обычно музейные работники так не поступают — не выставляют в одной экспозиции работы сразу нескольких ювелирных школ. Иконы, фигурки животных, портреты и даже артиллерийский снаряд, созданные руками придворных российских ювелиров. Триста предметов... Вся выставка — это сочетание несочетаемого. Вторая половина XIX - начало XX веков стали эпохой "ювелирного Ренессанса".

"Вы здесь увидите буйство форм, начиная от интерьерных предметов, заканчивая бытовыми. Мы впервые так широко представляем эту уникальную коллекцию фирмы Карла Фаберже, которая хранится в нашем музее", — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Густав Фаберже — первый из знаменитой династии, он открыл мастерскую в России в 1842-м, но признание пришло к нему не сразу. Прошло почти сорок лет, пока его имя стало известным, но он пришел не на пустое место, не он был главным в ювелирном деле, но стал частью самобытной русской ювелирной школы.

Ювелирных школ в России было две. Петербургская — квинтэссенция европейских традиций и национальной идеи, православие, самодержавие, народность. Московская — сложные технологии скани и эмали. Ювелиры работали в содружестве с именитыми художниками. Особое место в экспозиции занимает полковое серебро — реликвии боевых частей Российской армии. На выставке присутствует даже редкая икона Преображенского полка.

"Это подарочный складень, преподнесенный офицерами Преображенского полка Владимиру Васильевичу Пенскому в тот момент, когда он уходил на службу в Несвижский полк", — поделилась куратор выставки, научный сотрудник Государственного исторического музея Мария Ворожбитова.

Есть на выставке и миниатюра с портретом Зинаиды Николаевны Юсуповой, которая была заказана ее супругом к серебряной свадьбе — работа фирмы "Фаберже", художник Зуев. Творениям знаменитого ювелира посвящена центральная часть экспозиции. Карл Фаберже считал: не важно, драгоценный камень или нет, главное — его живость, а ценность вещей определял тем, сколько в них вложено труда.