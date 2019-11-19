Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 ноября 201921:38 Александр Карпов

Перекупщики помогают пройти "квест" - поставить машину на учет в ГИБДД

Перекупщики помогают пройти "квест" - поставить машину на учет в ГИБДД

Постановка на учет в ГИБДД автомобиля, казалось бы, давно рутинная процедура в некоторых отделениях превратилась в почти невыполнимый квест для москвичей. Не спасают даже попытки занять очередь ночью. Но спасают люди, которые подходят к посетителям на улице и предлагают помочь.

Зарегистрировать автомобиль в Москве — миссия невыполнима! Задание для суперагента. Уровень первый — добраться среди ночи до отдела ГИБДД в Сигнальном проезде, найти связного и внести свою фамилию в список очереди.

"Это вот на листочке? — На листочке, 16-м будете!" – из съемки скрытой камерой.

16-м! Это в 4 утра! Миссия почти провалена. К половине седьмого все еще хуже!

"Какой у вас номер? — 57-й. Я сегодня уже приехала 4-й день! Я — юрлицо! — 4-й день? — Да, я — юрлицо, я не могу зарегистрироваться", — жалует женщина в годах.

" Вот вы даже с ребенком пришли сюда так рано утром? — Да, пришлось. — А почему? — Номера на машину надо получить в течение 10 дней. — Пропустите, пожалуйста. даму с коляской!" – из беседы с молодой мамой.

8 утра. Уровень второй — битва на выживание — прорваться в ГИБДД любой ценой.

"Граждане, еще раз говорю — вставайте друг за другом! — А вот люди писали списки, это учитывается? — Это не учитывается, живая очередь!"

"Давайте один секрет расскажу, вот стоят здесь человек, наверное, 20-30 — Так. — Они никакой машин не оформляют, они берут очередь, талон, подают кому-то по три по четыре тысячи. — Как с этим бороться? — Не знаю, как с коррупцией бороться (смеется). Такие вопросы задаете, как будто первый день в Москве находится, я не знаю!" – говорит мужчина.

И вот очередь за талончиками с номерами очереди, чтобы попасть уже в живую в очередь к инспектору. Этот уровень осилят единицы.

"Уже тестовые режимы все закончились давно. Уже работает, система отлажена. Ну, а что сейчас происходит, вы посмотрите. — А вы думаете, что происходит? — Это просто профанация какая-то изначально для искусственного ажиотажа очереди!" – жалуется один из посетителей.

"Вы знаете о проблеме перепродажи талончиков в очереди? — Нет. Все комментарии только через пресс-службу!" – из беседы с представителем ГИБДД.

"Необязательно вставать в 3-4 утра, чтобы получить государственную услугу, можно записаться через единый портал госуслуг", — говорит Татьяна Юрченко, государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения

Увы, сайт госуслуг раз за разом отказывает в записи. Зато сайты платных объявлений пестрят обещаниями оформить все без очередей и талонов за час. Причем сами благодетели, сидят тут же, в бытовках у ворот ГИБДД.

"А сколько это стоить будет? — Если сегодня, то 10, если завтра, то 5. — А что от меня требуется тогда? — Паспорт, ПТС, ваш номер телефона" – сьемка скрытой камерой.

Наш собеседник оказался прав — ночная очередь на 9/10 состояла именно из таких барыг-перекупщиков, выгребающих из терминалов все талончики.

"Вечером после восьми она зайдет к вам бронировать очередь на утро, а вы утром придете, сразу пройдете", — съемка скрытой камерой.

А это соседняя мафия — продажа красивых номеров. Их здесь десятки, если не сотни, и они все привинчены к ржавым развалюхам. К примеру, цена трех семерок может доходить до миллиона рублей. И все это опять же у ворот ГИБДД. У обычных автовладельцев просто нет другого выхода, кроме как идти на поклон к спекулянтам.

Сейчас

21:25

Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт

20:50

Ляшко избежал ареста за драку с депутатом Рады

19:50

"Газпром" заполнил газом обе нитки "Турецкого потока"

18:13

"Золотую акцию" "Яндекса" продадут за 1 евро

17:20

В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа

16:15

В Швеции прекращено дело Ассанжа

16:05

Госдума приняла бюджет на 2020-22 годы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медведев рассказал об откровенном разговоре с Румасом и сохранении разногласий

Медведев рассказал об откровенном разговоре с Румасом и сохранении разногласий

49 минут назад
Ворота сборной России в матче с командой Сан-Марино будет защищать Антон Шунин

Ворота сборной России в матче с командой Сан-Марино будет защищать Антон Шунин

43 минуты назад
Анонимное "Предупреждение". Увидела свет новая скандальная книга о Трампе

Анонимное "Предупреждение". Увидела свет новая скандальная книга о Трампе

1 час назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 20 ноября

10:00

Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
12:45

Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!"
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Последний этап: "Газпром" заполнил газом обе нитки "Турецкого потока"

Последний этап: "Газпром" заполнил газом обе нитки "Турецкого потока"

2 часа назад
"Я даже не Д’Артаньян": Ляшко избежал ареста за драку с депутатом Рады

"Я даже не Д’Артаньян": Ляшко избежал ареста за драку с депутатом Рады

1 час назад
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

26 минут назад
Топ-10 вдохновляющих директоров IT-компаний

Топ-10 вдохновляющих директоров IT-компаний

14 часов назад
"Дебют шизофрении": адвокат Соколова рассказал о возможном влиянии фазы Луны

"Дебют шизофрении": адвокат Соколова рассказал о возможном влиянии фазы Луны

6 часов назад
В Эквадоре найдены 2000-летние останки младенцев в "шлемах" из черепов других детей

В Эквадоре найдены 2000-летние останки младенцев в "шлемах" из черепов других детей

4 часа назад
Кочабамба не сдается: сторонники Моралеса продолжают сопротивление

Кочабамба не сдается: сторонники Моралеса продолжают сопротивление

1 час назад
Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео

7 часов назад
"Дуэт" на троих: Бестемьянову сватали с Букиным, а она развела Бобрина

"Дуэт" на троих: Бестемьянову сватали с Букиным, а она развела Бобрина

7 часов назад
Что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе? Обзор главных новинок

Что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе? Обзор главных новинок

8 часов назад
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

11 часов назад
"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

"Другая вечерня" в зале "Зарядье"

13 часов назад
"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Проплаченный бунт". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

18.11.2019 19:48
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

14.11.2019 10:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Первой жертвой Brexit может стать тоннель под Ла-Маншем

Первой жертвой Brexit может стать тоннель под Ла-Маншем

24 минуты назад
Экс-депутата Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве 15-летней давности

Экс-депутата Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве 15-летней давности

32 минуты назад
"Фаберже и придворные ювелиры": в Историческом музее открылась выставка-премьера

"Фаберже и придворные ювелиры": в Историческом музее открылась выставка-премьера

49 минут назад
Сделка Трампа: признание Голан за Израилем в обмен на голоса еврейских избирателей

Сделка Трампа: признание Голан за Израилем в обмен на голоса еврейских избирателей

2 часа назад
Крюгер vs Пеннивайз: какие персонажи ужасов самые популярные в России

Крюгер vs Пеннивайз: какие персонажи ужасов самые популярные в России

2 часа назад
Samsung готовит доступный смартфон на флагманском процессоре

Samsung готовит доступный смартфон на флагманском процессоре

3 часа назад
В отеле под Владимиром гостей регистрирует робот Михалыч

В отеле под Владимиром гостей регистрирует робот Михалыч

3 часа назад
"Золотую акцию" "Яндекса" продадут за 1 евро

"Золотую акцию" "Яндекса" продадут за 1 евро

3 часа назад
Сводный хор из тысячи человек исполнит песни Александры Пахмутовой

Сводный хор из тысячи человек исполнит песни Александры Пахмутовой

3 часа назад
В Одинцове мужчина обрил экс-жену, в пластику которой вложил миллионы

В Одинцове мужчина обрил экс-жену, в пластику которой вложил миллионы

4 часа назад
В Лондоне выставят на торги прижизненное издание пушкинского "Онегина"

В Лондоне выставят на торги прижизненное издание пушкинского "Онегина"

5 часов назад
Секрет раскрыт? Долгожители обладают уникальной иммунной системой

Секрет раскрыт? Долгожители обладают уникальной иммунной системой

5 часов назад
На портале госуслуг появится "единое окно" для жалоб

На портале госуслуг появится "единое окно" для жалоб

5 часов назад
Недостаточно доказательств: Швеция прекратила дело Ассанжа

Недостаточно доказательств: Швеция прекратила дело Ассанжа

5 часов назад
С профицитом: Госдума приняла бюджет на 2020-22 годы

С профицитом: Госдума приняла бюджет на 2020-22 годы

5 часов назад
Судьба пивоваренного завода: власти и застройщик учтут пожелания москвичей

Судьба пивоваренного завода: власти и застройщик учтут пожелания москвичей

6 часов назад
Генетики научились предсказывать внезапную сердечную смерть

Генетики научились предсказывать внезапную сердечную смерть

6 часов назад
MacBook или квартира? Стоимости ноутбука хватит на годы аренды жилья

MacBook или квартира? Стоимости ноутбука хватит на годы аренды жилья

6 часов назад
Никита Михалков расшифровал "русский код"

Никита Михалков расшифровал "русский код"

6 часов назад
В Подмосковье понизят максимальную скорость (уже известно, где именно)

В Подмосковье понизят максимальную скорость (уже известно, где именно)

7 часов назад
Предвестница жизни? На комете нашли сложную органику

Предвестница жизни? На комете нашли сложную органику

7 часов назад
Пропавшую журналистку нашли живой: она забилась в щель

Пропавшую журналистку нашли живой: она забилась в щель

7 часов назад
"Переоцененный педофил": на Западе меняют отношение к Полю Гогену

"Переоцененный педофил": на Западе меняют отношение к Полю Гогену

7 часов назад
Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

7 часов назад
Исследователи определили рацион, который защищает от гриппа

Исследователи определили рацион, который защищает от гриппа

8 часов назад
ГИБДД сможет следить за водителем через камеру в машине

ГИБДД сможет следить за водителем через камеру в машине

8 часов назад
Транспорт и еда: Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие

Транспорт и еда: Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие

11 часов назад
Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна прозвучит в Доме музыки

18.11.2019 09:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку